Adele diz que fez cinco sessões de terapia por dia durante divórcio

Adele, 34 anos, está em um projeto realizando shows em Las Vegas com proposta de explorar a intimidade com o público. Em sua apresentação de concertos no teatro The Colosseum, localizado no hotel Caesars Palace, em Las Vegas, Estados Unidos, a artista revelou que fazia cinco sessões de terapia por dia na época de seu processo de separação de Simon Konecki.

Adele contou que atualmente faz uma sessão de terapia semanal desde que retornou aos palcos devido ao “pavor” que sente em tocar ao vivo.

“Comecei a fazer terapia novamente porque fiquei alguns anos sem. Eu precisava começar. Antes, obviamente, quando eu estava passando pelo meu divórcio, basicamente fazia cinco sessões de terapia por dia. Mas parei de me responsabilizar por meu próprio comportamento e pelas coisas que diria”, contextualizou.

Adele e Simon começaram a namorar em 2011 e tiveram um filho juntos em 2012, o Angelo. Em 2018 eles se casaram, mas se separaram um ano depois. O divórcio foi só foi finalizado em 2021 e o processo inspirou o último álbum lançado pela artista, o "30".

Sobre o tratamento na terapia, a cantora fala sobre seu momento atual e as apresentações que está realizando: “Minha sessão de terapia esta semana foi muito interessante. Era sobre esses shows. (...) Adoro fazer música, mas há algo em tocar ao vivo que realmente me apavora e me enche de pavor. É por isso que não sou um grande artista em turnê. Fiz isso da última vez para provar que poderia fazê-lo”.

