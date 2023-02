Unifor oferta curso sobre pesquisa e criação de texto biográfico

Nos dias 20 a 31 de março, a Universidade de Fortaleza (Unifor) realiza o curso “A arte da biografia: como escrever histórias de vida”. Ministrado pelo jornalista Lira Neto, a formação irá abordar as técnicas de pesquisa biográfica, estrutura textual e a relação entre o biógrafo e o biografado.

Desenvolvido com foco em professores, escritores, estudantes e jornalistas, as inscrições para a segunda edição do curso de curta duração já estão abertas no valor de R$1.110. As aulas serão realizadas presencialmente na Unifor, entre os dias 20 e 31 de março, das 19 horas às 22 horas.

O curso “A arte da biografia: como escrever histórias de vida” será lecionado pelo jornalista Lira Neto. O escritor já foi repórter e ombudsman do O POVO e é autor de biografias de personalidades brasileiras, como “O Inimigo do Rei: Uma biografia de José de Alencar” (2006), “Padre Cícero: Poder, Fé e Guerra no Sertão” (2009) e a trilogia biográfica sobre Getúlio Vargas.

Curso A arte da biografia: como escrever histórias de vida

Com Lira Neto

Quando: de 20 a 31 de março, de 19 horas às 22 horas

Onde: Universidade de Fortaleza (avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Quanto: R$1.110

Inscrições e mais informações: site da Unifor



