Ana Maria Braga volta ao Mais Você após se recuperar da covid-19

Uma semana depois de ser diagnosticada com covid-19 pela terceira vez, a apresentadora Ana Maria Braga voltou a apresentar o "Mais Você" nesta segunda-feira, 27. Vacinada, Ana Maria teve sintomas leves.

"É a terceira, né? Quando os caras faziam três gols, não tinha direito a música no 'Fantástico'? Acha que posso pedir uma música no Fantástico?", brincou ela com o papagaio Louro Mané. Ela também agradeceu aos apresentadores substitutos, Fabrício Battaglini e Talitha Morete.

"Não tive nada nada daquilo da primeira covid. As três vacinas que já tomei também ajudaram. Hoje é o dia da vacina bivalente. Ela oferece uma cobertura maior da Ômicron. Quem não está com as doses em dia, aproveite esse momento pra regularizar, mas pense o quanto é importante", destacou a apresentadora.

Quando Ana Maria Braga pegou covid-19?

Ela contou que, ao ter os primeiros sintomas, resolveu fazer o teste. "Me senti gripada à noite e quando fiz o teste descobri que estava positiva para covid-19. Infelizmente essa doença ainda está rondando por aí. Não é igual à primeira covid que tive. Sinto que é mais fraca porque estou vacinada. Espero que quem não tenha tomado vacina vá tomar. Nem se compara agora com a primeira vez que tive", detalhou.

Ana Maria Braga contou ainda que estava em Maresias, no litoral de São Paulo, para passar o Carnaval e voltaria a apresentar o programa na quarta-feira, 22, mas ficou gripada e fez o teste.

A apresentadora lamentou a situação das chuvas no estado de São Paulo. "Esse foi um final de semana difícil. Estava no litoral norte de São Paulo e pude ver de perto a destruição que foi. Uma coisa muito triste. (Com informações do Correio)

