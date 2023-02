A Casa do Dragão: segunda temporada deve estrear após junho de 2024

CEO da HBO e da HBO Max indicou que 'A Casa do Dragão' não estará elegível para o Emmy 2024. Assim, só estreará a partir de junho do próximo ano

Uma das séries mais bem-sucedidas de 2022, “A Casa do Dragão” ganhou mais detalhes quanto à estreia da segunda temporada. Antes já indicando que os episódios inéditos seriam lançados em 2024, Casey Bloys, CEO de conteúdo da HBO e da HBO Max, estima agora que a série não estará elegível para o Emmy do próximo ano, o que dá indícios da janela de lançamento da nova temporada.

As informações foram dadas em entrevista à revista Variety. Bloys adotou tom cauteloso quanto a cravar quando será o lançamento da segunda temporada de “A Casa do Dragão”, mas indicou que possivelmente a nova leva de episódios não concorrerá ao Emmy do próximo ano, já que o período de elegibilidade para a tal edição do prêmio ocorre até 31 de maio de 2024. Desta forma, os novos episódios só seriam disponibilizados a partir de junho.

Sobre o assunto "A Casa do Dragão": quando lança a segunda temporada?

Milly Alcock reclama da fama após atuar em "A Casa do Dragão"

Audiência de "A Casa do Dragão" dispara e "Os Anéis de Poder" se aproxima

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Variety também estimou um outro período para a chegada da segunda temporada: no verão estadunidense de 2024, que abarcaria os meses de junho a agosto. Questionado se estaria focado em “uma produção derivada de Game of Thrones por ano”, Bloys apontou: “Minha filosofia é que um bom roteiro é a prioridade número um. Não estou fazendo por querer ter um ou dois por ano. Quero fazer isso com base nos roteiros que nos animam”.

A primeira temporada de “A Casa do Dragão” estreou em agosto de 2022 e teve grande audiência. A obra é uma produção derivada do universo de “Game of Thrones” e é ambientada dois séculos antes dos acontecimentos da série original e baseado no livro "Fogo e Sangue", de George R.R. Martin.



Tags