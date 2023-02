Reencontro do Castelo Rá-Tim-Bum vai ao ar neste sábado, 25

Um especial do programa especial "Castelo Rá-Tim-Bum" da TV Cultura, estreia neste sábado, 25, às 22 horas. O encontro é fruto da parceria com a marca de biscoitos Oreo, e reúne atores como Cinthya Rachel (Biba), Cassio Scapin (Nino), Fredy Állan (Zequinha) e outros 14 personagens em bate-papo inédito.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 23, a emissora deu uma prévia do encontro, o que repercutiu entre os fãs. O encontro vai ao ar na TV Cultura no dia 25 de fevereiro, às 22 horas, após a exibição do Jornal da Cultura. No domingo, 26, estará disponível nas redes sociais da emissora e da marca de biscoitos. Confira o vídeo:

Castelo Rá-Tim-Bum, o reencontro

Confirmaram presença Cao Hamburger, criador e diretor da série, Rosi Campos (Morgana), Cinthya Rachel (Biba), Cassio Scapin (Nino), Fredy Állan (Zequinha), Fernando Gomes (Gato/ Relógio), Alvaro Peterson (Celeste/ Godofredo) e Enrico Verta (Mau).



Outros nomes como Angela Dippe (Penélope), Eduardo Silva (Bongo), Patricia Gaspar (Caipora), Pascoal da Conceição (Dr. Abobrinha) também farão parte do momento. Do mesmo modo, as Passarinhas Dilma Souza e Ciça Meirelles, bem como as Fadinhas Fafi Prado e Teresa Athayde compõe o quadro de atores no encontro. (Contribuiu Raquel Aquino)

