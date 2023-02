Esposa de Arlindo Cruz assume relacionamento com empresário

Casada há 35 anos com Arlindo Cruz, Babi Cruz assumiu relacionamento amoroso com o empresário André Caetano

Babi Cruz, que vive relacionamento com Arlindo Cruz há 35 anos, assumiu uma relação amorosa com o empresário André Caetano, que conheceu durante as eleições de 2022. O sambista atualmente se recupera de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido em março de 2017.

Babi e André estiveram juntos pela primeira vez quando ela concorreu a uma vaga como deputada estadual no Rio de Janeiro em 2022. Ao portal Em Off, a esposa de Arlindo disse que estava na hora de pensar nela mesma.

"Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade", declarou.

Arlindo Cruz, 64 anos, atualmente vive um quadro delicado de saúde, que começou após sofrer um AVC em 2017. Com sequelas da enfermidade, o sambista está sendo tratado em casa e já passou por 17 cirurgias.

Sem conseguir falar e andar, o artista ainda consegue esboçar reações diante a estímulos. Junto à Babi, Arlindo tem dois filhos já adultos: Flora e Arlindinho.

