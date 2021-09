Vídeo: filho de Arlindo Cruz fala pela 1ª vez sobre vício do pai em cocaína

O sambista Arlindo Neto, 29 anos, comentou pela primeira vez sobre o vício em cocaína de seu pai, o cantor Arlindo Cruz, 63. Em entrevista ao programa no YouTube “Cara a Tapa”, Arlindinho, como é conhecido, relembrou o acidente vascular cerebral (AVC) sofrido pelo pai em 2017, cujas sequelas ainda são cuidadas pela família, em casa. Clique aqui para assistir ao vídeo ou no player abaixo.

“Meu pai estava no melhor momento da vida. Ele estava me lançando, passando bastão. Ele queria que as pessoas me conhecessem como artista. Ele estava há alguns meses sem usar drogas. Ele nunca tinha falado disso porque queria esperar minha irmã crescer. Mas logo que contou, aconteceu tudo isso [AVC]”, explicou ele.

Arlindinho afirmou que, devido ao vício do pai, hoje tem “aversão a drogas”. “Eu sempre soube. Ele me contou quando eu tinha 11 anos. Eu peguei aversão a drogas. Trato bem todo mundo, até quem usa. Mas eu não uso. Minha vibe é completamente outra”, complementou.

“Um cara tão vencedor, inteligente, amigo, educado. Ele fez bem para todo mundo. Nunca tratou ninguém com indiferença. Meu pai só fez mal para ele”, desabafou o sambista ao jornalista Rica Perrone, que encabeça o canal. Arlindinho revelou que o pai já passou por tratamentos, mas nunca conseguiu passar “tanto tempo sem usar droga alguma”.

