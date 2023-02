Cruella 2: Veja tudo o que se sabe do novo filme da Disney

Com início das gravações marcados para 2023, o filme "Cruella 2" convive com rumores sobre seu possível elenco. O primeiro filme foi estrelado pela atriz Emma Stone, que divide cena com Emma Thompson, no papel de baronesa Von Hellman. Fãs chegaram a especular que Taylor Swift estaria na continuação como Cruella.

As especulações sobre a participação da cantora pop se fortaleceram após um relatório do DisInsider, site especializado no mundo Disney, que afirmou que "Cruella 2" pode ser um musical. A pesquisa também aponta que o lançamento pode acontecer no streamming Disney+, da mesma forma do primeiro filme, "Cruella".

Apesar de nenhuma das especulações terem sido confirmadas pela Disney, o DisInsider costuma acertar nas apostas. Se confirmado, será mais um trabalho para filmografia de Taylor Swift, que já conta com mais de dez produções, incluindo destaques como a série investigativa "CSI", "O doador de memórias" e o sucesso teen "Hannah Montana".

O diretor Craig Gillespie, em entrevista ao site Comic Book, adiantou que a continuação trará uma Cruella mais "vilã" do que no primeiro filme. “Existem várias conversas sobre como será a sequência. Onde este mundo nos leva agora, sabe? Antes de mergulharmos fundo, ainda estamos naquela fase de explorar o que pode dar certo ou não […] Mas o que eu mais gostei no filme é que se torna cada vez menos Estella, ela vai se afastando de quem ela era, até se entregar àquela personalidade que conhecemos como Cruella", revelou.

