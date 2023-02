Rita Lee é hospitalizada em SP em estado "extremamente delicado"

Rita Lee, de 75, foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein nesta sexta-feira, 24. A artista, conhecida como a "Rainha do Rock" brasileiro está em estado “extremamente delicado” de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira e do portal Metrópoles.

Mais informações em instantes.

Rita Lee foi passou por câncer no pulmão em 2021

Após exames de rotina em hospital de São Paulo no dia 20 de maio de 2021, Rita Lee, 73, descobriu um tumor primário no pulmão esquerdo. A artista realizou tratamentos de imuno e radioterapia.

“Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo", diz a publicação em suas redes sociais.

O fim do tratamento e anúncio de cura da artista foi em julho de 2022.

