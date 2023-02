Versão da franquia erótica "Emmanuelle" ganha nova protagonista

Com direção da vencedora do Leão de Ouro Audrey Diwan, o reavivamento da célebre franquia erótica "Emmanuelle" será protagonizado por Noémie Merlant

O anunciado retorno da franquia erótica de filmes "Emmanuelle", inspirada nos romances da autora francesa Emmanuelle Arsan, tem nova protagonista: Noémie Merlant, de "Retrato de Uma Jovem em Chamas", foi anunciada como a intérprete da célebre personagem.

O filme tem direção da francesa Audrey Diwan, cineasta vencedora do Leão de Ouro por "O Acontecimento", em 2021. O projeto será a estreia da diretora na língua inglesa e seria protagonizado anteriormente por Léa Seydoux. As informações são do site especializado em cinema Dealine.

Os livros que acompanham a saga de Emmanuelle têm caráter autobiográfico e inspiraram o filme erótico homônimo, lançado em 1974. Com Sylvia Kristel, a produção acompanha experiências sexuais da protagonista na Ásia e se tornou um sucesso internacional.

A nova versão traz uma Emmanuelle com quase 40 anos que trabalha em um hotel de luxo em Hong Kong. "Gosto de filmar o corpo olhando para ele de todo o coração, mas não de forma provocativa. Quero abraçar uma gramática própria da noção de erotismo. O erotismo se baseia tanto no que mostramos quanto no que escondemos. É daí que vem a empolgação", afirmou a diretora.

Audrey ainda descreve o roteiro, coescrito por ela com a também cineasta Rebecca Zoltowsowsi, como debruçado na busca de Emmanuelle por prazer retratando-a como "uma mulher que tem poder e construiu uma armadura". As filmagens começam em setembro deste ano.

