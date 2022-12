Ludmilla anuncia cruzeiro temático de Numanice com três dias de festa

Cantora afirmou ainda não saber como será o terceiro dia do festival, mas sugeriu shows de música eletrônica

Ludmilla se apresentou no cruzeiro temático Navio da Mix e anunciou, neste sábado, 26, que terá o Navio Numanice em breve. A cantora disse que o festival em alto-mar terá três dias de duração, com pagode e funk, mas que ainda não há data definida.

"Em um dia (do festival), vai ser Numanice pagode, vou chamar vários pagodeiros para vir para cá. No outro dia vai ser um funk, mas vai ser uma p***ria, uma tabacada. Quem é casado, tem que ver isso aí, vai ter que abrir o negócio para vir para cá", disse ela.

A cantora afirmou ainda não saber como será o terceiro dia do festival, mas sugeriu shows de música eletrônica. "Já prepara o dinheiro. Para pagar o dinheiro com agiota", brincou a artista durante o anúncio.

Ludmilla também se apresenta no WS Onboard, de Wesley Safadão, na Flórida, nos Estados Unidos, entre os dias 10 e 13 de julho de 2023. Além dela, o line-up do evento conta com shows de Léo Santana, Bell Marques, Zé Neto & Cristiano.

