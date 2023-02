Gratuito: Dragão do Mar abre programação de Carnaval na quinta, 16

Grupo Afrocultural MojuBaxé e Bloco Pra Quem Gosta É Bom fazem a festa no Dragão do Mar das 19 horas

Entre os Pré-Carnavais e enquanto Carnaval não inicia oficialmente, o Dragão do Mar recebe a folia do Grupo Afrocultural MojuBaxé e do Bloco Pra Quem Gosta É Bom. Aberta ao público, a festa acontece nesta quinta-feira, 16, a partir das 19 horas, no Espaço Rogaciano Leite Filho, localizado abaixo da passarela vermelha do Dragão do Mar.

O repertório do Grupo Afrocultural MojuBaxé conta com samba de roda, samba enredo, samba reggae e ijexá. Já o Pra Quem Gosta É Bom traz clássicos da Música Popular Brasileira, em ritmo carnavalesco, além de marchinhas.

Durante a semana de Carnaval, o equipamento ainda recebe o espetáculo "A Dança dos Orixás", com o grupo Afoxé Omõrisá Odè na sexta, 17, às 19h30min; o "Boi Ceará" do Mestre Zé Pio, sobre a riqueza da cultura popular tradicional com cânticos e danças de bumba-meu-boi; e a apresentação de teatro infantil "Um Pé de Moringa", ambos no sábado, 18. Já no domingo, 19, será a vez do Tango na Praça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Carnaval no Dragão

Quando: quinta, 16, às 19 horas

Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

Sobre o assunto Carnaval 2023: Maracatu, blocos e afoxé; programação em Fortaleza

Carnaval 2023: Rio de Janeiro renasce com volta dos blocos de rua

Anitta anuncia pausa para tirar férias após Carnaval

Tags