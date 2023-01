Luciana Gimenez sofre acidente e passa por cirurgia nos EUA

A apresentadora Luciana Gimenez se acidentou enquanto esquiava com os filhos no último sábado, 7. O incidente ocorreu na cidade de Aspen, nos Estados Unidos, região onde a empresária estava passando as férias com a família. Na ocasião, Luciana fraturou a perna e precisou fazer uma cirurgia de emergência.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a assessoria da apresentadora detalhou o caso: “Luciana curtia dias de férias com os filhos Lucas e Lorenzo e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngreme. Ao tentar parar, aconteceu o acidente.”.

Luciana Gimenez já está em recuperação, com previsão de alta para esta segunda-feira, 9, conforme afirma o comunicado.



Leia a nota sobre o acidente de Luciana Gimenez:

