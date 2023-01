Luciana Gimenez tranquiliza fãs após acidente e cirurgia nos EUA

Jornal do Commercio

Jornal do Commercio Autor

Autor Jornal do Commercio

Apresentadora estava com os dois filhos esquiando em Aspen, nos Estados Unidos

No último fim de semana, Luciana Gimenez deu um susto nos fãs após sofrer um grave acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos.



"Luciana curtia dias de férias com os filhos, Lucas e Lorenzo, e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngreme. Ao tentar parar, aconteceu o acidente", disse a assessoria em nota.



A expectativa era de que ela tivesse alta na última segunda, 9, o que não aconteceu. Após uma cirurgia de emergência, ela ainda sentia fortes dores.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ainda com fortes dores e medicada, ela permanecerá em observação. Sobre as fraturas: A apresentadora teve duas fraturas na tíbia entre o joelho e o tornozelo".



"Além disso, ela também trincou a fíbula em outras duas partes. Foram colocados pinos para estabilizar a tíbia", disseram.



Luciana Gimenez fala sobre acidente



A apresentadora publicou um vídeo no leito do hospital nas redes sociais nessa terça-feira (10).

"Oi, pessoal. Estou bem me recuperando e sei que tem muita gente preocupada. Um pouco cansada, mas logo logo apareço pra contar um pouco mais. Obrigada por todo carinho", escreveu.



No vídeo, Luciana agradeceu o carinho dos fãs e disse que ficou sumida das redes sociais por sentir muitas dores.



"Foi um acidente um pouco feio, mas a minha única preocupação na hora era que os meus filhos estavam juntos e eu não queria que eles assistissem a essa cena, que não foi muito legal", disse.



Ela conta que está sendo bem cuidada pela equipe médica e ainda não sabe quando conseguirá sair do hospital.



"Não sei quando vou ter alta, mas eu tenho certeza de que eu vou ficar bem, e, antes de mais nada, que eu vou poder fazer esporte de novo", conta.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags