Chico Buarque recebe de Lula prêmio que foi vetado por Bolsonaro

O músico e compositor Chico Buarque de Holanda receberá o Prêmio Camões das mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A entrega do prêmio será no dia 25 de abril, durante viagem de Lula a Portugal para as comemorações da Revolução dos Cravos, em Lisboa.

Tendo seu nome anunciado ainda em 2019, Chico Buarque não pôde receber o prêmio português devido ao veto do então presidente Jair Bolsonaro, que se recusou a assinar o documento de chancela por parte do Governo brasileiro.

O Prêmio Camões de Literatura foi instituído em 1988 como uma forma de aproximar Brasil e Portugal e estreitar as relações culturais entre os países de Língua Portuguesa. A premiação homenageia autores que contribuíram para o fortalecimento e ampliação do patrimônio cultural e literário dos países lusófonos.

Considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira, Chico Buarque é o 1º músico a receber o Prêmio Camões e o 13º brasileiro a ser condecorado na premiação.

Confira os brasileiros que levaram o Prêmio Camões anteriormente:

- 1990 – João Cabral de Melo Neto

- 1993 – Rachel de Queiroz

- 1994 – Jorge Amado

- 1998 – Antonio Candido de Melo e Sousa

- 2000 – Autran Dourado

- 2002 – Lygia Fagundes Telles

- 2003 – Rubem Fonseca

- 2008 – João Ubaldo Ribeiro

- 2010 – Ferreira Goulart

- 2012 – Dalton Trevisan

- 2014 – Alberto da Costa e Silva

- 2016 – Raduan Nassar

