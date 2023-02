Morre a escritora Helena Parente Cunha, aos 93 anos

A baiana Helena Parente era professora emérita da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro

A escritora e professora baiana Helena Parente Cunha morreu no sábado (11), aos 93 anos. Além de professora, era também poeta, contista, romancista e ensaísta.

Helena era formada em Letras pela Universidade Federal da Bahia e atuava como professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não há informações sobre a morte da escritora, nem sobre o enterro.

A Faculdade de Letras da Universidade Federal da UFRJ divulgou uma nota sobre a morte da professora. Helena começou a trabalhar na universidade em 1968, onde exerceu cargos como o de Diretora de Unidade, dentre outros de representação na Faculdade de Letras e na UFRJ, até agosto de 1997, quando a professora se aposentou, mas, como professora emérita, atuou na pós-graduação (mestrado e doutorado) do Programa em Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da UFRJ.

Helena estreou na literatura em 1960, com o livro de poemas "Corpo do Gozo", premiado no Concurso de Poesia da Secretaria de Educação e Cultura da Guanabara, em 1965.