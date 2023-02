Netflix, Disney + e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Netflix, Disney +, Prime Video e Star +

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Você" e "Spidey e Seus Amigos Espetaculares", confira as opções!

Netflix

Obsessivo e perigosamente charmoso, ele vai ao extremo para entrar na vida de quem o fascina. Você pode acabar fisgada sem nem perceber. Aí, pode ser tarde demais. A quarta temporada de "Você" chega nesta semana na Netflix.

Disney +



Em "Spidey e Seus Amigos Espetaculares", Peter Parker, Miles Morales e Gwen Stacy, que juntos formam o Time Spidey, embarcam em aventuras heróicas para proteger sua cidade. A série é voltada para crianças em idade pré-escolar e suas famílias, e mostra a importância de trabalhar em equipe e de ajudar os outros, além de tratar sobre temas como amizade, cooperação e solução de problemas.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Simonal



O Suplente



Querido David



Bill Russell: Lenda da NBA



Na Sua Casa ou na Minha?



10 Dias de um Homem Bom



Você - Temporada 4



Love to Hate You - Temporada 1



O Meu Pai é um Caçador de Recompensas! - Temporada 1



Casamento às Cegas: Onde Eles Estão Agora? - Temporada 4



Disney +

O Justiceiro



O Justiceiro: Em Zona de Guerra



Nos Bastidores de Pantera Negra: Wakanda para Sempre



Stan Lee: Mutantes, Monstros e Quadrinhos



Amphibia - Temporada 3



A Vida de Dug - Temporada 1



The Hardy Boys - Temporada 2



Alasca: Sabedoria Nativa - Temporada 1



Segredos do Fundo do Mar - Temporadas 3 e 4



Spidey e seus Amigos Espetaculares - Temporada 2



Lendas da Marvel: Homem-Formiga, Vespa e Hank & Janet - Temporada 2



Prime Video

O Caminho de Volta



Os Muitos Santos de Newark



Space Jam: Um Novo Legado



Somebody I Used To Know



Maligno



Space Jam: O Jogo do Século



Os Fantasmas se Divertem



Aqueles que Me Desejam a Morte



Star+

Distrito 9



Estrela de Fogo



Jovem Diaba - Temporada 1



Alone - Temporada 1



Santo Maldito - Temporada 1



Hitler's Last Stand - Temporada 4



Cozinha Selvagem: O Duelo - Temporada 1



Real Housewives of Atlanta - Temporada 14



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui

