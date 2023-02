Gratuito: Isadora Ravena abre exposição sobre travesti sertaneja

Explorando interseções entre os imaginários da travestilidade e do sertão nordestino, a exposição "Trava da Peste", da artista cearense Isadora Ravena, abre nesta segunda-feira, 13, na Casa de Saberes Cego Aderaldo, em Quixadá. A mostra é a primeira individual da travesti, professora e pesquisadora nascida em Uruburetama. A curadoria é do professor e pesquisador Lucas Dilacerda.

A abertura da exposição ocorre a partir das 10 horas da segunda, 13, no equipamento cultural do município. As visitações ocorrem em diferentes horários de segunda a sexta (confira no serviço).

Como elabora o texto curatorial, "Trava da Peste" "se apropria de signos do sertão (...) para refletir a existência da travesti sertaneja". Estrada, procissão, migração, chifres, rachaduras, bichos e diversos elementos comuns da paisagem e da vida na região são ligados a narrativas de existência e fertilidade de travestis.



"Trava da Peste", exposição individual de Isadora Ravena, traz a obra "Vaticínio" (2022) (Foto: Lucas Dilacerda / divulgação)



Isadora Ravena é Mestre em Artes e Graduada em Teatro pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente, é doutoranda em Artes da Cena na Universidade do Estado de Santa Catarina. Já Lucas Dilacerda é coordenador do Laboratório de Arte Contemporânea (LAC) e Laboratório de Estética e Filosofia da Arte (LEFA) da UFC.

Trava da Peste

Quando: abertura nesta segunda, 13, a partir das 10 horas. Visitação de segunda a quarta, de 8 às 12 horas e de 14 às 18 horas; e quinta e sexta, de 8 às 12 horas e de 14h às 21 horas

Onde: Casa de Saberes Cego Aderaldo (rua Pascoal Crispino, 167, Quixadá)

Mais informações: @casadesaberes.ca

