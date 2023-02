Grammy 2023: Madonna rebate críticas sobre aparência: ‘misoginia’

Madonna entregou a estatueta do Grammy 2023 para Kim Petras e Sam Smith; cantora recebeu críticas sobre sua aparência na internet

Na 65ª edição do Grammy Awards, ocorrido no último domingo, 5, alguns fatos históricos foram conquistados - como Beyoncé sendo a pessoa com maior número de estatuetas da premiação, a criação de uma categoria voltada exclusivamente para videogames e Kim Petras como a 1ª mulher trans a ganhar um Grammy.

Vencedores da categoria de Melhor Performance de Duo/Grupo Pop com a canção “Unholly”, Kim Petras e Sam Smith receberam a estatueta das mãos de Madonna, a Rainha do Pop.

“Vocês estão prontos para um pouco de controvérsia? Aqui está o que aprendi depois de quatro décadas na música: se chamam você de chocante, escandaloso, problemático, provocador ou perigoso, você definitivamente está no caminho certo”, disse a artista de 64 anos, enquanto anunciava os ganhadores do prêmio.

Em um discurso encorajador, Madonna falou sobre os desafios na trajetória artística e comentou sobre aqueles que vão de encontro ao considerado normal: “estou aqui para agradecer a todos os rebeldes por aí que estão abrindo um novo caminho e sendo criticados por tudo isso.”.

Mesmo com uma fala impactante dita em uma ocasião ainda mais especial, Madonna chamou atenção do público que acompanhava a cerimônia por sua aparência. “O que a Madonna está fazendo com o rosto dela?” e “Madonna está exagerando nas cirurgias plásticas” foram alguns dos diversos comentários feitos pelas pessoas nas redes sociais.

Rebatendo as críticas sobre sua aparência durante o Grammy 2023, Madonna publicou nesta terça-feira, 7, uma nota sobre os comentários dos internautas.

“Em vez de focar no que eu disse em meu discurso, que era sobre agradecer pelo destemor de artistas como Sam e Kim, muitas pessoas optaram por falar apenas sobre fotos minhas tiradas com uma câmera de lente longa por um fotógrafo da imprensa que faria distorcer o rosto de qualquer um!”, escreveu em seu Instagram.

A cantora estadunidense divulgou que gostaria de ter apresentado o último prêmio, a categoria de Álbum do Ano, porém, no momento, achou mais importante anunciar a 1ª mulher trans a ganhar um Grammy: “um momento histórico!”.

Sobre os comentários e notícias na mídia sobre sua aparência “diferente”, Madonna relembrou sobre ser atacada “mais uma vez pelo preconceito de idade e da misoginia que permeia o mundo em que vivemos”. “Um mundo que se recusa a celebrar mulheres com mais de 45 anos e sente a necessidade de puni-la se ela continuar obstinada, trabalhadora e aventureira”, acrescentou.



