Gratuito: Estação das Artes recebe festa de Carnaval e chorinho

Programação do fim de semana do Complexo Estação das Artes traz ainda exposições em cartaz e mercado gastronômico

A programação deste fim de semana do Complexo Cultural Estação das Artes dá destaque à música, com atrações que vão de festa de Carnaval à roda de chorinho, e ao teatro. Gastronomia, moda e artes visuais completam a oferta de atividades que ocorrem de sexta, 10, a domingo, 12, de maneira gratuita.

Abrindo as ações, o espetáculo "Meu País Nordeste em Instrumentos de Metal", de Caiçara Brass, será apresentado a partir de 17 horas da sexta-feira destacando composições de mestres da música da região em versões instrumentais.

Logo depois, a festa Vai Dar Certo promove edição especial de Carnaval, que também celebra os 10 anos do projeto encabeçado pelos DJs Famoso e Famosa. Como participação especial, os DJs Gato Preto e Menininho Dub também irão marcar presença. O repertório celebra músicas do Oriente Médio, Leste Europeu, África, América Latina e, também, Brasil. Haverá distribuição de 1,5 mil pulseiras a partir das 17 horas.

No sábado, os destaques são as exposições em cartaz na Pinacoteca e no Museu Ferroviário João Felipe "Ferrovia em miniatura: Memórias das Oficinas do Urubu" — de 9 às 15 horas — e "Memórias da Estação" — de 9 às 18 horas. No Centro de Design, ocorre a abertura da Semana de Moda com realização da palestra “VesteResto é Conversa Fiada entre Moda-Figurino-Cidade na Estação”, com Ruth Aragão.

Finalmente, o domingo na Estação traz o espetáculo “O Show do Féla”, que une futebol e circo, e a quinta edição do Chorinho na Estação. A programação é complementada pela Feira Gastronômica e Agroecológica do Mercado AlimentaCE e atividades de pintura infantil.

Fim de semana na Estação

Quando: de sexta, 10, a domingo, 12

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

Entrada gratuita.

Mais informações: @estacaodasartes.ce

