Gratuito: Oficina de teatro de sombra está com inscrições abertas

Entre os meses de fevereiro e abril, Fortaleza recebe a oficina “Topografias da luz: como construir dramaturgias no teatro de sombras contemporâneo?”, ministrada pela artista, professora e pesquisadora Tatiane Sousa. A formação é gratuita e acontece na Escola Porto Iracema das Artes, com inscrições até dia 16, e no Centro Cultural do Bom Jardim, à qual interessados tem até dia 23 para se inscrever, ambos através de formulário online.

O curso prevê experimentações com fonte luminosas e jogos teatrais com luzes e sombras e foi contemplado pelo XII Edital Ceará de Incentivo às Artes, realizado pela Secult-CE.

A ideia, segundo a organização, é propor "um mergulho na linguagem do teatro de sombras contemporâneo, colocando a luz no centro do palco, através de experimentações cênicas com materialidades opacas e translúcidas, jogos de composição com artefatos luminosos e produção de micro encenações a serem apresentadas em mostra online".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com carga horária de 20h/aulas, a formação aborda aspectos teóricos e práticos, tendo o jogo entre luz e sombras como elemento central na elaboração de dramaturgias para a cena.

Topografias da luz: como construir dramaturgias no teatro de sombras contemporâneo?

Turma 1



Quando: dias 27/02, 1, 3, 6 e 08/03 (seg, qua e sex), de 18h às 21 horas

Onde: Escola Porto Iracema das Artes (R. Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Inscrições: 6 a 16/02, por meio de formulário on-line

Número de vagas: 20 vagas

Mostra de trabalhos: 10/03



Turma 2



Quando: 29, 31/03, 3, 5, 07/04 (seg, qua e sex), de 18h às 21 horas

Onde: Centro Cultural do Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Inscrições: 13 a 23/03/2023, via formulário on-line

Número de vagas: 20 vagas

Sobre o assunto Cidade Invisível: Netflix divulga teaser da segunda temporada

Mama Cax: quem é a modelo com deficiência homenageada pela Google

Elenco de 'Castelo Rá-Tim-Bum' se reúne em programação especial



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags