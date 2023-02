Cidade Invisível: Netflix divulga teaser da segunda temporada

A Netflix divulgou na manhã desta quarta-feira, 8, um teaser da segunda temporada da série brasileira “Cidade Invisível”. As primeiras cenas mostram retorno de nomes conhecidos da primeira temporada, mas também inserem novos personagens que surgirão na trama da produção estrelada por Marco Pigossi e Alessandra Negrini.

O material lançado é narrado parcialmente na língua indígena tukano a partir de Ermelinda Yepario, que interpreta a personagem Pajé Jaciara. A segunda temporada será ambientada em Belém (PA) e, de acordo com o criador da série, Carlos Saldanha, “os novos episódios mostram um Brasil indígena, do Norte, plural e com novas entidades e elementos muito interessantes da cultura popular”.

Na segunda temporada, Eric, interpretado por Marco Pigossi, surge em um santuário natural perto de Belém. O local é protegido por indígenas e procurado por garimpeiros. Ele descobre que sua filha, Luna (Manu Dieguez), e a Cuca (Alessandra Negrini) estavam morando na região para trazê-lo de volta à vida.

Entretanto, mesmo querendo voltar para o Rio de Janeiro com Luna, Eric vê que a menina tem uma missão maior a cumprir na região. Simultaneamente, ele se torna uma ameaça para o equilíbrio entre natureza e entidades ao tentar protegê-la. A Netflix afirmou que a nova temporada estreará “em breve”, após hiato de dois anos.

A série foi lançada em 2021 e a primeira temporada tem sete episódios. Na trama, um homem descobre criaturas folclóricas vivendo entre humanos após ter sofrido uma tragédia familiar. Ele percebe que esses seres são a resposta para seu passado misterioso.



