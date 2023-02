Mama Cax: quem é a modelo com deficiência homenageada pela Google

Um dos símbolos da luta por mais inclusão na moda, a modelo estadunidense-haitiana Mama Cax recebeu homenagem do Google nesta quarta-feira, 8. A data faz referência aos quatro anos desde que a Mama estreou na Semana de Moda de Nova York.

O Doodle defende que Mama "desafiou os padrões de beleza da indústria da moda ao desfilar na passarela com sua prótese". Ela conviveu com o câncer no pulmão e nos ossos desde os 14 anos e faleceu em 16 de dezembro de 2019.







Durante sua vida, se tornou um ícone da moda ao desfilar com uma prótese na perna direita. A modelo também ressignificou a prótese: se em um primeiro momento estranhou o equipamento por não condizer com seu tom de pele, passou a utilizá-lo com fins artísticos.

Mama Cax chegou a participar, em 2016, do primeiro desfile de moda da Casa Branca e do editorial Take Back The Beach, do site Refinery 29. Na curta carreira, trabalhou com marcas como Sephora, Asos e Tommy Hilfiger. Adepta a atividade física, também concluiu uma maratona em Nova York com uma handbike.

