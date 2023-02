Cinemas voltam a exibir Titanic em homenagem aos 25 anos do filme

A partir da próxima quinta-feira, 9, “Titanic” volta a ser exibido nos cinemas brasileiros - um dia antes do relançamento mundial.



Será uma homenagem aos 25 anos do longa que conquistou 14 indicações ao Oscar e 11 estatuetas, incluindo a de 'Melhor Filme'.



Por 12 anos, a produção dirigida por James Cameron se consagrou como o maior sucesso de bilheteria com US$ 2,194 bilhões .



O filme perdeu seu posto, no entanto, para “Avatar” (2009) - curiosamente do mesmo diretor. Desceu, por fim, mais uma posição em 2019, com “Vingadores: Ultimato”.

Atualmente, se mantém como o terceiro mais lucrativo e como um dos grandes clássicos do cinema internacional.



Nova versão de Titanic



“Titanic” chegará aos cinemas do Brasil no dia 9 de fevereiro em uma qualidade superior. A versão é remasterizada, em formato 3D e 4K.



O filme continua com sua duração de 3h14 e classificação indicativa de 12 anos, contendo nudez, violência e drogas lícitas.



“Titanic” estará disponível em redes de cinemas como Cinemax, Cinépolis, Moviemax e Kinoplex.



