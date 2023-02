Projeto oferece curso gratuito de cinema para jovens do Interior

Formar para o mercado audiovisual é o que tem feito o projeto "TV de Rua" na cidade de Meruoca, localizada no Norte do Ceará. Durante quatro meses, de dezembro de 2022 até abril de 2023, jovens de 15 a 25 anos são apresentados ao universo cinematográfico com aulas teóricas e atividades práticas.

Entre os temas abordados estão roteiro, fotografia, captação de som, montagem, LIBRAS, produção, direção, assessoria de comunicação, orçamento e trilha sonora, possibilitando ao aluno a atuação no mercado do audiovisual, tanto no documentário ou na ficção, e também na publicidade.

A iniciativa é gratuita e promovida pela Sociedade Coração de Maria, uma associação comunitária da localidade de Santo Elias, que desenvolve projetos voltados para os segmentos da arte, cultura, economia criativa, sustentabilidade e agricultura familiar.

Os professores são profissionais da área de cinema e audiovisual, como o cineasta meruoquense Augusto Cesar dos Santos, professor na Oficina de Roteiro.

“O que a gente debateu nas aulas de roteiro foi justamente como aplicar a narrativa clássica a quaisquer formas de narrativa audiovisual, independente dos suportes de captação. Hoje em dia, com a onipresença dos celulares e das câmeras portáteis, é bem comum que as pessoas se percam nas múltiplas possibilidades que se abrem com a facilidade de se filmar tudo a toda hora. É assim que o que poderia ser um trunfo, se torna uma armadilha quando não nos atentamos à estrutura que sustenta qualquer obra: a história”, explica Cesar.

Antes da formação, Ítalo Pires, de 18 anos, já produzia vídeos caseiros e viu o projeto como uma oportunidade de se profissionalizar.

“Quando fiz o primeiro filme, não tinha experiência nenhuma. O curso me permitiu expandir a criatividade e trocar muitas ideias com os professores, principalmente sobre fotografia e edição, que são os assuntos pelos quais me interesso”, declara.

“Hoje sei que são os detalhes que fazem a diferença. Aprendi que a edição não se trata apenas de cortar e colar, mas de narrar, e foi algo que transformou minha visão sobre os meus trabalhos no audiovisual”, diz ele, que pretende seguir carreira no audiovisual.

