Cinema em Fortaleza: ingressos vão custar R$10; saiba onde assistir

A partir desta quinta-feira, 9 de janeiro, os ingressos dos cinemas vão custar R$10 para todas as sessões. Durante a Semana do Cliente, diversas salas de cinema em Fortaleza vão participar da ação, que tem previsão para durar até o dia 14 de fevereiro.

Na ocasião, os preços dos combos de pipoca e refrigerante também estarão em promoção. O desconto no ingresso valerá para as sessões das salas tradicionais, 2D e 3D, IMAX e Macro XE. Pré-estreias não estão inclusas.

No Ceará, as redes UCI, Kinoplex, Cinépolis, Centerplex e Cine Cinemas estarão participando da Semana do Cinema.

Para aproveitar os descontos, é possível comprar os ingressos previamente nos sites dos cinemas ou diretamente na bilheteria presencial.



CONFIRA Filmes em cartaz nos cinemas de Fortaleza

