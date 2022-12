Cearense arma rede no cinema para assistir a "Avatar 2": "Acabei dormindo"

O filme "Avatar: O Caminho da Água" tem 3 horas e 12 minutos de duração e fez com que o influenciador Jocelio Fortal levasse uma rede para assistir ao longa

Não é todo mundo que tem disposição para passar mais de 3 horas no cinema para assistir ao novo filme "Avatar: O Caminho da Água", mas o cearense Jocelio Fortal achou uma solução para esse desafio. O influenciador armou uma rede dentro da sala de cinema do North Shopping Jóquei e viralizou nas redes sociais. Em entrevista ao O POVO, ele conta como foi a experiência.

Com 12,5 mil seguidores, Jocelio é conhecido por gravar vídeos com pegadinhas envolvendo redes. Em uma das publicações, ele mostra que armou uma rede na UPA enquanto esperava atendimento. O vídeo já acumula 145 mil visualizações. Mas até então ele nunca havia levado a rede para o cinema. "Eu sempre gravo pegadinha com minha rede, então vi que o filme 'Avatar' era muito grande, então tive a ideia de levar minha rede", explica.

Através do Instagram, o influenciador publicou um vídeo onde mostra como foi assistir ao filme deitado na rede. A ação chamou atenção de diversas pessoas que estavam na sala, que riram e até invejaram a ideia. Jocelio ainda brincou perguntando aos presentes se alguém teria levado café ou cuscuz. O vídeo já acumula mais de 30 mil visualizações.

O influenciador ainda conta que ninguém se incomodou com a ação e assistiu ao filme tranquilamente, chegando até dormir durante a sessão. "Foi super fácil e acabei dormindo", declara.

