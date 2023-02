Leonardo DiCaprio é visto com modelo de 19 anos e público reage

O ator norte-americano Leonardo DiCaprio, conhecido pelos filmes “Titanic” e “O Regresso”, foi fotografado ao lado da modelo franco-israelense Eden Polani, de 19 anos, em uma festa na cidade de Los Angeles.

O vencedor do Oscar estava sentado ao lado de Eden no momento do clique, gerando especulações sobre um possível affair entre DiCaprio e a modelo, além de críticas referentes à diferença de idade do suposto casal.

Os relacionamentos prévios de Leonardo DiCaprio, hoje com 48 anos, incluem um padrão de diferença de idade entre o ator e suas namoradas. A modelo Victoria Lamas, de 23 anos, também foi apontada como outro possível “romance” em dezembro de 2022.

A reação negativa dos internautas incluiu comentários nas redes sociais relacionando a idade de Eden Polani com o lançamento do filme “Titanic”. Para comparação, o longa completa 25 anos em 2023.

