Boate Kiss: cantor que debochou da tragédia em show pede desculpa

Depois de ter debochado da tragédia da Boate Kiss em um show com uso de pirotecnia, o cantor Ícaro Trindade, da banda de forró roraimense Dubai, publicou um vídeo em seu Instagram no qual pede desculpa pela forma como agiu. Segundo o vocalista, a situação foi mal interpretada e que não teve a intenção de “ironizar” ou “brincar” com a dor de ninguém.

O momento em que Ícaro debocha da tragédia ocorreu na última sexta-feira, 3, durante um show na festa de aniversário tripla da publicitária Claudyanne Minotto, do empresário Ruan Lima e da influenciadora Juliana Aguiar. No momento de cantar os parabéns, Ruan segurava um artefato pirotécnico quando Ícaro disse: “Vem, vem dançar. Alô, Boate Kiss!”. Em seguida, começaram a cantar os parabéns.

Sobre o assunto Boate Kiss: trauma psicológico persiste entre sobreviventes

Boate Kiss 10 anos: Lula lamenta vítimas da tragédia e cobra justiça

Boate Kiss: prevenção a incêndio é cultural, dizem especialistas

Todo Dia a Mesma Noite: série sobre a Boate Kiss é alvo de críticas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o portal Splash, Ruan afirmou que o ambiente onde estavam era “aberto” e o artefato “não tinha pólvora". O vídeo foi publicado nas redes sociais e gerou indignação pela forma como o vocalista tratou o caso do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria (RS), que em 2023 completa dez anos.

Cantor ironiza tragédia da boate Kiss durante apresentação pirotécnica em aniversário; “alô boate kiss” pic.twitter.com/eSLpO1UMdd — Fofocou (@fofocou_) February 6, 2023

No vídeo publicado no Instagram depois da repercussão negativa, Ícaro explicita o desejo de fazer a postagem ficar “em forma de retratação” e de “pedido de desculpa a todos os familiares e a todas as vítimas que sofrem até hoje de alguma forma com os danos da tragédia da Boate Kiss”. Ele ainda afirmou “saber qual é a dor” de perder familiares de forma trágica.

“Nesse final de semana que passou agora, em um show meu, acabei soltando a frase ‘Alô, Boate Kiss’ na hora que estávamos soltando um artefato pirotécnico. Infelizmente, fui mal interpretado, porque de forma alguma a minha intenção foi tripudiar, ironizar ou brincar com a dor de ninguém. Eu também já perdi dois irmãos de forma trágica, um em um acidente e outro por suicídio, então sei qual é a dor de perder alguém que a gente ama”, disse.

Ele ainda acrescentou: “Eu assisti à série. A série está no auge. Infelizmente, na hora que a gente estava soltando o artefato pirotécnico eu lembrei da tragédia, da série, infelizmente acabei soltando a frase, mas venho aqui mais uma vez encarecidamente fazer esse pedido de desculpa, esse apelo pelo perdão da família, dos pais, dos conhecidos e também das vítimas que até hoje sofrem de alguma forma com os danos da tragédia”.

No texto da publicação, Ícaro ainda disse: “Que eu possa aprender cada vez mais com o meu próprio erro. Mais uma vez peço desculpas a todos que foram atingidos com o meu péssimo comentário e que Deus abençoe todos vocês!”.

A tragédia

O incêndio na Boate Kiss aconteceu em 2013 na cidade gaúcha de Santa Maria. Na época, estudantes de cursos universitários e técnicos da Universidade Federal de Santa Maria estavam reunidos na casa noturna para uma festa. No show da banda Gurizada Fandangueira, um instrumento pirotécnico provocou a queima da espuma que revestia o espaço, o que liberou fumaça tóxica e levou muitos jovens à morte por asfixia. Ao todo, 242 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas.



Tags