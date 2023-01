Boate Kiss 10 anos: Lula lamenta vítimas da tragédia e cobra justiça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para lamentar as 242 vítimas do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. No dia em que a tragédia completa dez anos, nesta sexta-feira, 27, o caso continua sem que ninguém tenha sido responsabilizado. Após anulação do júri, que havia condenado quatro pessoas, ainda não há uma data para novo julgamento.

"Há 10 anos o Brasil chorava com a morte de 242 jovens em Santa Maria, no incêndio da Boate Kiss. Uma das noites mais tristes da nossa história, que deixou marcas irreparáveis e uma cidade que até hoje pede por justiça. Minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas", comentou o presidente.

Há 10 anos o Brasil chorava com a morte de 242 jovens em Santa Maria, no incêndio da Boate Kiss. Uma das noites mais tristes da nossa história, que deixou marcas irreparáveis e uma cidade que até hoje pede por justiça. Minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

January 27, 2023

As homenagens às vítimas do incêndio da Boate Kiss começaram nesta quarta-feira, 25, com uma colagem de frases nas proximidades da boate. Nesta quinta-feira, 26, membros da associação de familiares de vítimas e do coletivo "Kiss: Que Não se Repita" conversaram com moradores da cidade de Santa Maria (RS) na Praça Saldanha Marinho.

