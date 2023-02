Lista dos vencedores das principais categorias do Grammy 2023

Beyoncé liderou o Grammy com quatro vitórias neste domingo (5) em Los Angeles. A seguir, a lista dos vencedores nas principais categorias da 65ª edição dos prêmios que homenageiam o melhor da música.

"Harry's House", Harry Styles

"About Damn Time", Lizzo

"Just Like That" -- Bonnie Raitt, compositora (Bonnie Raitt)

Samara Joy

"Patient Number 9", Ozzy Osbourne

"Pasieros", Rubén Blades & Boca Livre

"Un verano sin ti", Bad Bunny

"Motomami", Rosalía

"Mr. Morale & the Big Steppers", Kendrick Lamar

"All Too Well (The Short Film)", Taylor Swift

"Jazz Fest: A New Orleans Story", artistas varios

"Sakura", Masa Takumi

Beyonce - 4

Bonnie Raitt - 3

Kendrick Lamar - 3

Brandi Carlile - 3

