Grammy 2023: Trilhas sonoras de videogames terão espaço no prêmio

Da trilha sonora de "The Legend of Zelda" às melodias contagiantes de Super Mario Bros., a música tem sido tão fundamental para a experiência de jogar videogames que o Grammy resolveu criar uma categoria dedicada a estas composições.

Embora tenha surgido tardiamente, segundo muitos fãs e especialistas nesta indústria, a Academia de Gravação dos Estados Unidos criou uma categoria do Grammy Awards especificamente dedicada às trilhas sonoras de videogames, em reconhecimento ao enorme impacto que os jogos e suas músicas exercem na cultura pop.

Até então, os videogames só eram contemplados na premiação na categoria de Trilha Sonora para Mídia Visual, que também inclui música para cinema e televisão.

O primeiro grupo de indicados é formado pelos compositores de "Aliens: Fireteam Elite", "Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok", "Call Of Duty: Vanguard", "Marvel's Guardians Of The Galaxy" e "Old World".

O vencedor será anunciado na cerimônia de gala do evento, no próximo domingo, 5, em Los Angeles.

A experiência imersiva

"O reconhecimento do trabalho que colocamos em nossas trilhas sonoras" tem sido um processo lento, disse Richard Jacques à AFP.

O compositor da música que guia a experiência do jogo da Marvel é formado em Música Clássica pela London Academy of Music e trabalha nesta indústria há quase três décadas.

Em 2001, compôs seu primeiro grande projeto orquestral, que foi a primeira trilha sonora de videogame gravada no icônico Abbey Road Studios, em Londres.

Segundo Jacques, a nova categoria do Grammy "finalmente nos dá o tipo de seriedade que buscamos por tanto tempo".

Esta indústria mundial movimentou cerca de US$200 bilhões em 2022, de acordo com uma projeção da Global Games Market Report. E uma pesquisa recente da Deloitte realizada nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Brasil e Japão, indicou que os videogames são considerados a principal fonte de entretenimento da Geração Z.

Para muitos desses jovens, a música é parte essencial da experiência. Um terço dos entrevistados garantiu que procura pela trilha sonora na internet após ouvi-la pela primeira vez nos jogos, outros 29% disseram que descobrem frequentemente novas músicas enquanto jogam.

"Os jogadores realmente ouvem... é uma parte importante de sua experiência no jogo", diz Stephanie Economou, indicada a esta nova categoria do Grammy pela sua música em "Assassin's Creed".

"Constante evolução"

A compositora, que também criou trilhas sonoras para filmes e programas de televisão, diz que esta transição para os videogames "foi uma curva de aprendizado bastante íngreme", dada a natureza não linear dos jogos.

A trajetória de um jogador "está em constante evolução e a música precisa poder ser tocada repetidamente, tendo essas múltiplas camadas umas sobre as outras que podem ser acionadas a qualquer momento", explicou, afirmando que compôr músicas para jogos é uma "nova forma de experimentar a música e escutá-la", o que lhe atribui uma "constante evolução".

Para Jacques, o principal desafio é que "a música tem que reagir ao que o jogador está fazendo".

"Seja em um combate, explorando ou resolvendo um quebra-cabeça, ou independentemente do tipo de jogo, nosso trabalho é garantir que seja uma experiência interativa fluida", diz ele.

O reconhecimento da composição de videogames é como a consolidação de um círculo completo, já que muitos artistas ganhadores do Grammy também são jogadores.

Em 2019, o músico de jazz Jon Batiste, que faturou cinco prêmios no Grammy do ano passado, disse ao Washington Post que os videogames o inspiram desde criança. "Fui ensinado inconscientemente sobre música e desenvolvimento, como criar faixas que grudam na cabeça e fazem você querer ouvi-las mais uma vez", analisou.

