Wandinha: morre aos 64 anos 1ª atriz a interpretar a personagem

A atriz americana Lisa Loring, que interpretou a primeira Wandinha em "A Família Addams", faleceu aos 64 anos nesse sábado, 28. A informação foi confirmada ao jornal ao The Hollywood Reporter pela filha da artista, chamada Vanessa Foumberg.

Lisa estava internada no Providence St. Joseph Medical Center, em Burbank, na California, devido a complicações decorrente de um derrame causado por pressão alta.

Netflix: Wandinha quebra recorde de Stranger Things



A primeira 'Wandinha'

Lisa Loring ficou conhecida por interpretar a personagem Wandinha em seriado de TV entre os anos de 1964 e 1966.

Em 1977, Loring voltou a interpretar a sombria 'Wednesday' (nome original da personagem) no filme "Halloween with the New Addams Family".

A atuação de Lisa Loring inspirou o trabalho da atriz Jenna Ortega na série "Wandinha", da Netflix.

Lisa atuou em outras séries e filmes, como "A garota da U.N.C.L.E", de 1966, "Ilha da Fantasia, em 1978, e "As the world turns", de 1980.

