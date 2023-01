Sessão de Sábado: sem filme hoje (28/01), saiba o que vai passar

Editor adjunto do O POVO Online

Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online

A Sessão de Sábado de hoje, 28 de janeiro (28/01/23), não será transmitida na grade de programação da TV Globo.

No lugar do filme será exibida a Supercopa do Brasil 2023, entre Flamengo e Palmeiras, às 16 horas (horário de Brasília).

Netflix, Star + e Disney +: VEJA lançamentos do fim de semana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sessão de Sábado

Geralmente o programa começa às 14 horas. No sábado anterior, a Globo exibiu Gremlins.

Supercine: qual filme de sábado?

O filme Família do Bagulho vai passar às 2h15min da madrugada, depois do Festival de Verão de Salvador.

Tags