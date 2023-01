Netflix, Star + e Disney +: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Certas Pessoas" e "Elton John: O Show da Despedida", confira as opções!

Netflix

Um casal e suas famílias examinam o amor moderno e dinâmicas familiares em meio a conflitos culturais, expectativas da sociedade e diferenças de geração nesta comédia de Kenya Barris. Com Eddie Murphy, "Certas Pessoas" estreia nesta sexta-feira, 27 de janeiro.

Disney +



O concerto “Elton John Live: O Show da Despedida” foi o último show do astro em sua turnê nos EUA. Além da lenda da música, os artistas Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile se juntarão a ele na apresentação. O show será o pontapé inicial para a produção do documentário “Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years That Made His Legend”, sobre a carreira do artista.

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Certas Pessoas



Lockwood & Co - Temporada 1



Poder de Princesa - Temporada 1



Record of Ragnarok - Temporada 2



Daniel, o Caçador de Magia - Temporada 2



Pamela Anderson: Uma História de Amor



Disney +

Elton John: O Show de Despedida



Mila no Multiverso - Temporada 1



Star+

About Last Night



Darby – A Jovem Sensitiva



The Full Monty



The Requin



The Silencing



Tremors: Shrieker Island



Underworld Evolution



Wander Darkly



