Flamengo x Palmeiras na Supercopa do Brasil 2023: tudo sobre jogo

Supercopa do Brasil 2023 entre Flamengo e Palmeiras acontece neste fim de semana; veja onde assistir ao vivo, horário, local e tudo sobre o jogo decisivo

A Supercopa do Brasil 2023 acontece neste fim de semana. Palmeiras, campeão do Brasileirão 2022, e Flamengo, campeão da Copa do Brasil 2022, consagraram suas vagas na decisão após a conquista dos respectivos campeonatos.



O jogo ocorre neste sábado, 28 de janeiro (28/01), às 16 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A Supercopa voltou a acontecer em 2020 depois de quase 30 anos de pausa. Desde o retorno, o Rubro-Negro conquistou 2 títulos e só esteve fora da disputa em 1990.

Flamengo x Palmeiras na Supercopa do Brasil 2023: veja onde assistir

TV Globo: canal aberto

canal aberto SporTV: canal por assinatura

Supercopa do Brasil 2023: veja como foi definido Flamengo x Palmeiras



Desde que foi fundada em 1990, a Supercopa do Brasil é disputada pelos campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, principais competições nacionais, em um jogo único.

O Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro 2022 com três rodadas de antecedência, após o Internacional, segundo colocado, perder para o América-MG fora de casa.

Já o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil após vencer o Corinthians nos pênaltis em outubro do ano passado.

Supercopa do Brasil: confira todos os campeões



1990: Grêmio



1991: Corinthians



2020: Flamengo



2021: Flamengo



2022: Atlético-MG

