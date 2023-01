Prêmio nacional de contos abre inscrições, com prêmio de R$2mil

No Prêmio Literário Máquina de Contos são aceitos textos inéditos de escritores de todo o Brasil; as inscrições seguem até o final de abril

Estão abertas a partir desta quinta-feira, 26, as inscrições para a terceira edição do Prêmio Literário Máquina de Contos. Escritores de todo o Brasil podem participar do concurso de forma gratuita com contos inéditos. Ao todo, três autores ganharão prêmio de R$ 2 mil, além de terem seus textos publicados no site Máquina de Contos. É possível se inscrever até 27 de abril pelo site do prêmio.

Serão aceitos apenas contos inéditos de escritores brasileiros com mais de 18 anos de idade e que ainda não tenham livros publicados comercialmente, em mídia eletrônica ou impressa. O tema dos textos é livre. Autores que tenham autopublicações e/ou participado de coletâneas também poderão participar do prêmio.

A comissão julgadora será formada pelo escritor e doutor em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, Tiago Velasco, e pelo escritor, jornalista e crítico literário Sérgio Tavares. A edição deste ano tem uma novidade: além dos prêmios citados, será publicado um livro com os textos vencedores e com 10 contos que terão recebido menção honrosa.

Resultado e publicação do dos contos selecionados

O resultado será divulgado em 31 de maio. A obra com os textos selecionados terá versão impressa e digital - esta, por sua vez, estará disponível para download gratuitamente no site do concurso. Cada autor receberá três exemplares do livro físico, a ser lançado até o fim de 2023.

Somando as duas primeiras edições, o Prêmio Literário Máquina de Contos teve mais de 2.300 textos inscritos de autores de todo o Brasil. Em 2022, o cearense Moacir Marcos de Souza Filho foi um dos agraciados, além do amazonense Anderson Silva da Costa e da paulista Ana Gabriella Machado Pereira da Silva.



De acordo com a organização do prêmio, o concurso tem como objetivo “estimular a cultura brasileira por meio da revelação de novos talentos da literatura”. A Máquina de Contos é um serviço que entrega mensalmente um conto brasileiro e contemporâneo em formato de e-book a clientes de empresas de telefonia e de banda larga. Publicaram pela Máquina de Contos nomes como Itamar Vieira Júnior, Jarid Arraes e Geovani Martins.

3º Prêmio Literário Máquina de Contos

Quando: inscrições até 27 de abril; resultado final em 31 de maio

Onde: no site da Máquina de Contos

Mais informações: [email protected]



