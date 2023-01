Carnaval 2023: Saulo chega a Fortaleza para o Bloquinho de Verão

São incontáveis os anos que conectam o Carnaval de Fortaleza, e seus diversos estilos e gêneros, com o axé da Bahia. No comando do ritmo, o baiano Saulo está entre os principais artistas baianos que levam emoção e energizam os foliões aonde quer que vá.

E, desembarcando mais uma vez na Capital, Saulo se apresenta hoje, 21, no Bloquinho de Verão, evento que ocorrerá durante os sábados de janeiro no Colosso Fortaleza. Com programação iniciando às 15 horas, o lineup da festa também terá Bell Marques, Marcinho e Balanço Social.

“A minha relação com Fortaleza é de muito amor. O encontro é sempre real e lindo. Eu tenho uma vida inteira de gratidão ao povo cearense”, afirma o cantor, que relembra com entusiasmo os vários anos de idas e vindas ao Ceará para apresentações dentro e fora da programação de Carnaval.

Relação essa que começou ainda no início dos anos 2000, quando Saulo comandou a Banda Eva logo após a saída de Emanuelle Araújo. Formada em 1977 por Aderson Cirne, Carlinhos Caldas, Durval Lelys, Jota Morbeck, Luiz Caldas, Marcionílio e Ricardo Chaves, a Banda Eva consolidou-se como o principal ato baiano, levando o axé a altos níveis de reconhecimento e admiração por todo o Brasil.

Saulo Fernandes perpetuou o legado da Eva por 11 anos, desde sua entrada em 2002, até a saída em 2013 para dar início à carreira solo.



Carnaval 2023: Saulo mistura clássicos do axé com novas sucessos

Para este sábado, 21, o músico baiano promete uma noite de Carnaval para ficar gravado na memória. Misturando sucessos antigos, já conhecidos “de outros Carnavais” desde sua temporada na Banda Eva, às músicas lançadas enquanto artista solo.

“A gente está sempre alternando os clássicos do axé com as novas músicas. Nesse show, teremos também canções do meu disco novo, o ‘AETD+’, além dos grandes sucessos da Bahia que todo mundo já conhece”, detalha Saulo. Lançado em abril de 2022, “AETD+” conta com 13 canções escritas pelo baiano em colaboração com outros artistas.

Significando “Agora É Tempo Demais”, o disco apresenta músicas em parceria com Dexter, Afrocidade, Melim, Vitor Kley, Durval Lelys, Anna Tréa, Melly e Arthur Ramos.

“A ideia era que todos os parceiros das canções participassem com uma energia de colaboração mesmo. E, quanto mais diverso é o processo, mais lindo e rico tende a ser o resultado. Eu sou muito grato a cada um deles pela entrega e sensibilidade disponibilizadas no disco”, afirma Saulo Fernandes.



