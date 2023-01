10 músicas para o fim de semana; com Nando Reis e Thiaguinho

Com forró, rock e sertanejo, confira a seleção de lançamentos musicais do Vida&Arte para o fim de semana

Cansado de ouvir sempre as mesmas músicas? O Vida&Arte reúne semanalmente as principais novidades do mundo da música. Nesta sexta-feira, 6 de janeiro, tem parceria de Nando Reis e Jade Baraldo, álbum de Matheus Fernandes e dois singles de Skrillex. Confira os principais lançamentos:

1. Nando Reis e Jade Baraldo - A Fila



Nando Reis lançou esta semana a regravação da faixa “A Fila”, com participação especial de Jade Baraldo. A música, que integra seu primeiro álbum solo, “12 de Janeiro”, lançado em 1995, ganhou essa versão especial e fará parte da edição comemorativa do projeto, previsto para o dia do aniversário do cantor, 12 de janeiro.

2. Matheus Fernandes - MF no Rio

Matheus Fernandes abre o ano de 2023 com o álbum “MF no Rio”, nesta sexta-feira, 6. Gravado em novembro do último ano de frente para o mar, no Rio de Janeiro, o volume 1 do projeto chega em sequência de seus hits “Balanço Na Rede”, “Baby Me Atende” e “Coração Cachorro”.

3. Skrillex - Rumble



Skrillex começa com dois novos singles. O famoso produtor se uniu com Fred Again... e Flowdan para lançar, oficialmente, a aguardada faixa “Rumble”. Além de “Rumble”, Skrillex lança o single adicional “Way Back” com PinkPantheress e Trippie Redd.

4. Iggy Pop - Every Loser



Para quem gosta de rock, Iggy Pop lançou o álbum "Every Loser". São 11 faixas incluindo colaborações com Dave Navarro, Duff McKagan e Taylor Hawkins.



5. Dhalmas - Raízes

O cantor Dhalmas lançou o single “Raízes”. Com elementos do trap e reggae, a música traz o desejo do cantor de voltar às suas origens, levando junto as pessoas que sempre estiveram ao seu lado.

6. Sigala e MNEK - Radio

O artista, produtor e DJ britânico Sigala inicia 2023 unindo-se a MNEK no single colaborativo “Radio”. A faixa fará parte de seu segundo álbum, “Every Cloud”.

7. Thiago & Miguel - Princípios

A dupla Thiago & Miguel lança seu novo EP “Princípios” com cinco faixas: "Chiclete", "18 meses", "A música mais bonita", "Juramento" e "Seus vícios".

8. Pierre Aderne e Pedro Luís - Sabão de Benjoim



Pierre Aderne e Pedro Luís lançam nesta sexta-feira, 6, o single e o videoclipe de “Sabão de Benjoim”, canção-manifesto produzida a toque de caixa entre Rio, Lisboa e Porto.

9. Thiaguinho - Menino de Cabelo Roxo

Thiaguinho compartilhou seu novo single “Delirante”. Filmado no Rio Beach Club, no Rio de Janeiro – espaço que foi palco da “Tardezinha” por diversas vezes –, o videoclipe de “Delirante” acompanha Thiaguinho e Rafael Zulu relembrando os momentos marcantes do projeto.

10. Jall, Davi Kneip, DJ 2F e Os Quebradeiras - Par Ou Ímpar



Lia de Itamaracá celebra a chegada de 2023 com “Dorme, Pretinho”, uma composição da Rainha da Ciranda e de Beto Hees.

