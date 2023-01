Netinho tem show cancelado após apoiar atos golpistas em Brasília

Netinho, cantor e compositor de axé, teve apresentação no Iate Clube de Aracaju cancelada após o artista declarar apoio aos atos golpistas promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília no dia 8 deste mês.

Programado para cantar no no bloco de Carnaval “Por Amor ao Iate”, Netinho disse que soube do cancelamento de seu show por meio das redes sociais e que não houve “qualquer documentação formal de encerramento ou prorrogação do show” enviada para ele.

“Em 2019 e em 2020 eu fiz o mesmo evento, lotado, que transcorreu sem quaisquer discursos políticos, sem violência ou confusão de qualquer espécie”, argumentou em uma publicação feita no Instagram.

Segundo ele, os shows já apresentados no local “foram celebrações de amor, festa e muita alegria constatadas por todos que estiveram junto ao bloco, imprensa televisiva, radiofônica e escrita, e os que o viram passar pelas ruas”.

Netinho: "Nunca incentivei o terrorismo"

Netinho ainda argumentou que não incentiva atos golpistas. “Os que espalharam fake news me acusando de ‘incentivar e financiar o terrorismo’, coisa que eu nunca fiz em 56 anos de vida, terão que provar isso na Justiça”, declarou em ameaça às acusações.

“Não são fake news que irão apagar toda a minha história positiva de décadas com o povo de Aracaju e Sergipe. Eu NUNCA misturei política com a minha música, NUNCA, nem é agora que farei”, finalizou.



