Vendedor diz que recebeu R$ 400 para ir a Brasília participar de atos golpistas

Um vendedor de picolés, residente de Salvador (BA), afirmou que recebeu dinheiro para viajar de Salvador para Brasília, em caravana para participar de atos antidemocráticos no Distrito Federal. Gilvã Estrela da Silva, de 29 anos, informou à Polícia Civil do DF que não sabia quem bancava o transporte nem o pagamento pela participação dele nos atos.

Gilvã recebeu R$ 400 para sair de sua cidade e ir até Brasília. Os escritos do depoimento de Gilvã para a polícia dizem que a viagem estava sendo oferecida em frente ao acampamento de Salvador.

O trecho do documento diz: “Que veio para o DF em uma caravana que saiu de Salvador (BA). Que chegaram à capital e se instalaram em frente ao QG do Exército. Que não pagou pela viagem. Que não sabe quem pagou pela viagem, mas ela estava sendo oferecida em frente ao acampamento de Salvador. Que recebeu R$ 400 para vir para Brasília”.

A intenção de Gilvã não era ficar em Brasília até o dia 14 de janeiro. Segundo ele, “soube da caravana porque vendia picolés em frente ao acampamento de Salvador. Que no acampamento de Brasília haveria comida e bebida para todos”.

Até o momento, o vendedor está sendo mantido no Centro de Detenção Provisória II - CDPI. O auto de prisão em flagrante do vendedor foi repassado para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).



