PRF apreende quase 80 ônibus usados para atos golpistas em Brasília

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu apreender 78 ônibus por transportar terroristas responsáveis pelos ataques golpistas em Brasília. Os atos criminosos completaram uma semana neste domingo, 15.

As informações foram cedidas pela PRF à CNN. No dia da depredações dos prédios dos Três Poderes, 25 ônibus foram apreendidos e, em menos de 24 horas, a PRF interceptou 55 ônibus envolvidos nos atos em rodovias federais. Desses, 36 foram apreendidos, 16 em Goiás, dez em Minas Gerais, sete no Distrito Federal, dois no Paraná e um em São Paulo.

Na terça-feira, 10, e quarta-feira, 12, foram apreendidos oito e cinco veículos, um deles em Mato Grosso. A corporação informou ainda que seis ônibus foram abordados e liberados por não transportarem manifestantes.



Há suspeita de que os veículos tenham realizado paradas em cidades no caminho de retorno para que os passageiros embarcassem em ônibus de linha para suas cidades. A ação faria parte de uma estratégia para evitar as abordagens policiais.

Em Três Marias, no Estado de Minas Gerais, ocupantes foram encontrados com posse de estojos de bombas de gás lacrimogêneo já deflagradas, além de um cartão de acesso do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.

Em Santa Maria, no Distrito Federal, dois policiais militares estavam entre os passageiros do ônibus que seguia para Minas. Segundo a PRF, eles portavam arma de fogo e munições e, no momento da abordagem policial, um dos militares quis causar tumulto usando spray de pimenta no interior do ônibus.

Em Onda Verde, município de São Paulo, alguns suspeitos são investigados por apresentarem hematomas nas pernas, possível resultado de disparo de elastômeros (balas de borracha), confirmada em entrevista pessoal.





