Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 16/01/23

Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 16 de janeiro de 2023 (16/01/23), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Shrek Terceiro” é um longa-metragem dirigido por Chris Miller.

Em Shrek Terceiro, o rei Harold (John Cleese), pai de Fiona (Cameron Diaz), morre repentinamente. Com isto Shrek (Mike Myers) precisa ser coroado rei, algo que ele jamais pensou em ser. Juntamente com o Burro (Eddie Murphy) e o Gato de Botas (Antonio Banderas), ele precisa encontrar alguém que possa substituí-lo no cargo de soberano do Reino de Tão, Tão Distante. O principal candidato é Artie (Justin Timberlake), um jovem desprezado por todos em sua escola, que é primo de Fiona.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Livro reúne crônicas e contos inspirados em músicas de Belchior

Obra que homenageia curandeira popular ganha exposição em Juazeiro do Norte

Netflix, Disney Plus e Amazon: veja lançamentos do fim de semana

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Shrek Terceiro

Quando: hoje, segunda, 16 de janeiro de 2023 (16/01/23), às 15h30min

Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags