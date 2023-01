Início do Ciclo Carnavalesco da Prefeitura segue sem confirmação

De acordo com nota da Secretaria da Cultura de Fortaleza, "publicações extraoficiais" foram identificadas e não correspondem à programação final do Ciclo Carnavalesco

O aguardado Ciclo Carnavalesco 2023 da Prefeitura de Fortaleza ainda segue sem confirmações da data de início, programação e polos. Segundo nota divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura (Secultfor), a pasta "segue construindo" o evento.

O texto da secretaria informa, ainda, que foram identificadas "publicações extraoficiais" que teriam adiantado as datas e polos dos festejos de Pré-Carnaval e Carnaval na Capital cearense. No entanto, a secretaria reforça que "toda e qualquer notícia sobre o tema será publicada por meio dos canais oficiais da Prefeitura e da Secultfor".

Ao longo de dezembro, a Secultfor abriu os editais do Ciclo Carnavalesco 2023 — Concessão de Apoio Financeiro ao Desfile das Agremiações Carnavalescas na Avenida Domingos Olímpio de Fortaleza, Concessão de Apoio Financeiro aos Blocos de Rua Independentes do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza e Credenciamento de Atrações Artísticas com Temáticas Especiais para Apresentações no Ciclo Carnavalesco — que seguem em processo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em anos passados, o Ciclo Carnavalesco da Prefeitura ocupou espaços públicos como os Mercados da Aerolândia e dos Pinhões, Praça da Gentilândia, Praça do Ferreira, Mocinha, Beira-Mar e outros.

Confira nota completa da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) clicando neste link.

Sobre o assunto Após dois anos sem Carnaval, ensaio aberto do Maracatu Solar abre alas para o pré

Carnaval: Nattan e Pabllo Vittar se apresentam em Aracati

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags