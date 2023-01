Gratuito: Sobrado José Lourenço anuncia programação de janeiro

Com atividades gratuitas e abertas ao público, o Sobrado Dr. José Lourenço divulgou a programação de janeiro no espaço cultural. Algumas das atrações são uma oficina de histórias em quadrinhos, exposições, atividades para crianças e mostra audiovisual indígena. Todas as ações serão realizadas no equipamento e algumas exigem inscrição prévia.

Uma das atividades que precisam de inscrição é a “Oficina Fundamentos da Arte Sequencial - recursos e aplicações das histórias em quadrinhos”. A formação será ministrada pelo cartunista e ilustrador JJ Marreiro a partir desta terça-feira, 17, até sexta-feira, 20, das 13h às 17 horas.

Com 30 vagas disponíveis, a oficina é direcionada para público a partir de 14 anos e abordará origens, funções, potenciais, recursos, etapas e modos de produção de HQs/arte sequencial. O intuito é oferecer ao participante o conhecimento da história dessa arte e a experimentação de suas especificidades.

No Sobrado Dr. José Lourenço, serão abertas no sábado, 21, a mostra “Primeiro Olhar”, do fotógrafo Aluysio Oliveira, e a exposição “Arte e Expressão Cultural”, da artista Janaina Jenipapo. A primeira ação reúne trabalhos de Aluysio Oliveira, profissional que lança olhar sobre a realidade criando a sua própria narrativa em uma série de fotografias.

Na exposição de Janaina Jenipapo, o visitante “imerge em estéticas ancestrais que na contemporaneidade são elementos de afirmação dos movimentos indígenas e de experiência de transmissão cultural”, como os grafismos indígenas.

A partir do dia 24, será possível conferir a “Retomada Infinita - Mostra Audiovisual Indígena”. A programação reúne curtas indígenas do grupo Tamain e sua produção artística contemporânea. Além de mostra, a atividade é uma instalação audiovisual na qual debaterá a história desses povos a partir da produção cinematográfica.

A programação de janeiro conta ainda com a ação “Ser Criança no Sobradinho”. A cada sábado, das 9h às 13 horas, haverá atividades livres de pintura, desenho e criação de textos e poesias para as crianças. Além disso, no dia 28, será lançado o livro “Tunga na Sababuw: a contemporaneidade da presença africana em Redenção - CE”, de Karine Garcêz.

Férias no Sobrado

Quando: ao longo do mês de janeiro

Onde: Sobrado Dr. José Lourenço (R. Major Facundo, 154 - Centro)

Mais informações: 3101 8826/8827; e-mail: [email protected] e @sobrado154 no Instagram

Programação completa

Visitação

Quando: de terça-feira a sábado; terça a sexta, das 9h às 17 horas (com acesso até 16h30min); aos sábados, das 9h às 14 horas (com acesso até 13h30min)

Onde: Sobrado Dr. José Lourenço

Para grupos: visitação mediante agendamento neste link



Ser Criança no Sobradinho



Quando: todos os sábados de janeiro, das 9h às 13 horas

Onde: Espaço de convivência

Classificação: livre

Oficina Fundamentos da Arte Sequencial

Quando: de terça-feira, 17, a sexta-feira, 20, das 13h às 17 horas

Onde: Auditório

Classificação: a partir de 14 anos

Inscrições neste link

Abertura da mostra Primeiro Olhar, do fotógrafo Aluysio Oliveira

Quando: sábado, 21, às 10 horas

Onde: Mezanino

Classificação: Livre

Abertura da Exposição Arte e Expressão Cultural, da artista Janaina Jenipapo

Quando: sábado, 21, às 11 horas

Onde: 2º Piso

Retomada Infinita - Mostra Audiovisual Indígena

Quando: de 24 de janeiro a 3 de fevereiro; visitação de terça a sexta, das 9h às 17 horas, e aos sábados, das 9h às 14 horas

Onde: Auditório

Lançamento do livro “Tunga na Sababuw: a contemporaneidade da presença africana em Redenção - CE”, de Karine Garcêz

Quando: 28 de janeiro, às 10 horas

Onde: Café do Zé

Classificação: Livre



