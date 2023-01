Mostra oferta curso gratuito sobre afrofuturismo e cinema negro

O Cinema do Dragão realizará entre os dias 19 de janeiro e 8 de fevereiro a 9ª Mostra Retroexpectativa. A programação inclui o minicurso gratuito “Afrofuturismo e Cinema Negro”. As aulas acontecerão entre 24 e 27 de janeiro, das 10h às 12 horas, no Auditório da Escola Porto Iracema das Artes. As inscrições serão abertas na segunda-feira, 9 de janeiro, e seguem até o dia 19, através de formulario online.

O minicurso será ministrado pela jornalista e curadora Kênia Freitas e abordará a contextualização histórica dos Cinemas Negros, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, abrangendo o conceito nos campos político, social e estético, e evidenciando a emergência e expansão de alguns movimentos contemporâneos como o Afrofuturismo.

Os temas dos encontros serão, respectivamente: “Cinema Negro: definição, origens e questões”; “Cinema Negro dos EUA: História e principais movimentos”; “Cinema Negro Brasileiro: História e principais movimentos”; “Afrofuturismo: política e estética”.

A formação terá 8 horas-aulas, com direito a certificação para os participantes que tiverem o mínimo de 75% de participação nos encontros. As vagas serão ocupadas através de uma seleção do perfil profissional e indicação de interesse dos candidatos, além de levar em consideração critérios de raça, classe, gênero e sexualidade e os interesses da pessoa inscrita.

Além do minicurso, a programação da 9ª edição da Mostra Retroexpectativa também conta com exibição de filmes, debates com realizadores do evento e sessão imersiva no Museu da Imagem e do Som do Ceará.

Minicurso “Afrofuturismo e Cinema Negro”

Quando: 24 a 27 de janeiro, das 10h às 12 horas

Local: Auditório da Escola Porto Iracema das Artes (R. Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Inscrições

Quando: 9 a 19 de janeiro

Onde: bit.ly/afrofuturismoecinemanegro

Resultado da seleção: 20 de janeiro de 2023

Mais informações: (85) 3219.5865 / (85) 3219.5842

