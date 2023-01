RBD no Brasil: banda anuncia shows em SP e no RJ

Apresentações acontecem na Praia de Copacabana, no RJ, e Estação da Sé do Metrô em SP

Em breve, os fãs brasileiros da banda mexicana RBD poderão matar a saudade. A turnê "Soy Rebelde" terá passagem pelo País nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite serão estrelas das apresentações. As datas dos shows não haviam sido divulgadas até a publicação desta matéria.



A compra de ingresso e mais informações serão divulgadas em uma semana, como consta em contagem no site oficial do grupo. No endereço eletrônico, interessados podem se cadastrar para receber atualizações da turnê, inclusive abertura de eventos.

O último show da banda ocorreu na "Turnê do Adeus", em 2008, e teve passagem pelo Brasil, além de outros países como Bolívia, Argentina, Equador, Estados Unidos, Peru, Chile, Eslovênia e Sérvia.

Curiosidades sobre RBD

Considerado um sucesso mundial, a banda teve início em 2004, a partir da novela Rebelde. Na composição original, reúne os integrantes Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni.

A importância do RBD para a cultura pop mexicana lhe rendeu o Dia Mundial do RBD, comemorado em 4 de outubro.

Show RBD no Rio de Janeiro



Onde: Praia de Copacabana (Av. Atlântica, 3370)

Venda de ingressos em breve no site www.soyrebelde.world

Show RBD em São Paulo

Onde: Estação da Sé do Metrô

Painel icônico entre as plataformas sentido Corinthians/Itaquera e Palmeiras/Barra Funda

Venda de ingressos em breve no site www.soyrebelde.world

