Forró é o ritmo preferido de 83% dos cearenses, aponta pesquisa

Do forró-pé-de-serra ao universitário, o ritmo “arrasta-pé” não deixa ninguém parado. As letras animadas e a forma única de dançar são fatores que conquistaram o público: 83% dos cearenses declaram ter o forró como gênero musical preferido, seguido de sertanejo (3%) e funk (2%).

Além do destaque para o forró, o artesanato também é considerado “muito importante” para 60% dos entrevistados. 90% dos entrevistados consideram o povo cearense “bem-humorado” e 93% acham que o Estado é sim a “terra do humor”.

Já no que diz respeito a motivos para se orgulhar do Ceará, a resposta mais frequente foram: Praias (31%), Cultura (16%), o próprio cearense (9%), seguido de culinária e hospitalidade, ambos com 5%.

Os dados são da pesquisa “Sotaque Cearense”, promovida pela plataforma "Gente" do O Globo, que promove pesquisas sobre comportamento do consumidor. Ao todo, 1.200 pessoas residentes no Ceará foram entrevistadas, em abril de 2022, de forma presencial.



