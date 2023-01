Quem é Rita de Cássia, cantora de forró que morreu na terça, 3

Faleceu na tarde desta terça-feira, 3, aos 50 anos de idade, a cantora e compositora cearense Rita de Cássia. A causa da morte foi fibrose pulmonar, condição que dificulta a respiração. A artista tinha mais de 500 composições na carreira, com letras interpretadas por bandas como Mastruz com Leite e Aviões do Forró.

"Meu Vaqueiro, Meu Peão", "A Saga de um Vaqueiro", "Serpente" e "Parabéns meu amor" são alguns dos hits de Rita de Cássia. A artista nasceu no município de Alto Santo, no Ceará, em 1972. Sobrinha de vaqueiros, Rita era fã declarada do "forró raíz" e tinha entre suas principais influências Luiz Gonzaga, o "Rei do Baião".

Rita lançou, em 1995, seu primeiro álbum, o “Rita de Cássia, Redondo e Banda Som do Norte”. Por mais de duas décadas dividiu os palcos com o irmão, Redondo, com quem teve 12 discos.

Já na carreira solo, fez cinco discos de voz e violão. Dentre seus trabalhos mais recentes estavam "Acústico Imaginar" (2021) e "De Corpo & Alma" (2019). Em vídeo publicado nas redes sociais no ano novo, a artista aparecia desejando "feliz ano novo", com a voz mais rouca, fato que chamou atenção dos seguidores.

