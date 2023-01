Personalidades gravaram vídeo incentivando atos terroristas no DF

No vídeo, as personalidades comentam não haver "bagunça" nas "manifestações" dos bolsonaristas. Prédios do Governo e obras de arte foram depredadas

Personalidades da televisão, política e criadores de conteúdo digital gravaram vídeos incentivando os atos terroristas que ocorreram na tarde de domingo, 8. Divulgado nas redes sociais de perfis da extrema-direita no início da manhã de ontem, o vídeo conta com mensagens convidando a população a se "manifestar" contra o governo legítimo de Lula.

Saiba mais | Famosos reagem a atos de terrorismo em Brasilia: ‘Sem anistia’



“Não tenha medo de se manifestar, se você quiser”, estimularam ex-atores, como Karina Bacchi e Oscar Magrini, comentaristas Rodrigo Constantino e Adrilles Jorge, e até Gustavo Gayer, deputado federal eleito em Goiás, para a realização do ato golpista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até o momento, 1.200 vândalos foram detidos no ato que depredou os prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF). Em uma das falas, as personalidades comentam não haver “bagunça” nas “manifestações” dos bolsonaristas.

No vídeo, eles declararam que “não há depredações, não há vandalismo, não há baderna e desordem”, porém, além da destruição dos espaços dos prédio, obras de arte também foram vandalizadas.

O painel “Mulatas”, do modernista brasileiro Di Cavalcanti, foi perfurado pelos golpistas, já a escultura “A Justiça”, do escultor e desenhista mineiro Alfredo Ceschiatti, sofreu pichações.

Leia também | Chefes dos Poderes condenam atos golpistas e prometem providências institucionais



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags